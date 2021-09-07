Son dakika haberleri! Karapınar'da çıkan yangın çevresindeki evlere yayılmadan söndürüldü

Son dakika habere göre Karapınar ilçesinde bir bahçe içerisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Karapınar ilçesinde bir bahçe içerisinde çıkan yangın hasara neden oldu. İlçenin Zafer mahallesi 134115 Sokak'taki boş ağıllarda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, çevrede bulunan evlere yangının sıçramaması için belediye görevlileri de Karapınar Belediyesine ait iş makineleriyle çevrede bulunan boş ağılları yıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Aynı bölgede son bir ayda dördüncü kez çıkan ve sebebi bilinmeyen yangınlar sonrası polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Karapınar'da çıkan yangın çevresindeki evlere yayılmadan söndürüldü - Son Dakika

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