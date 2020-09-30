Son dakika haberleri! Karapınar Süt Üreticileri Birliğinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan ve Yönetim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince fedakarca çalışmalarını aralıksız sürdüren Karapınar Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Tartan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları pandemi sürecinde takdire şayan bir fedakarlık, sabır ve gayret içerinde oldular. Canı pahasına görevi başında olan, ailelerini geride bırakıp başka aileler ağlamasın diye fedakarlık yapan, bizler için sevgi, sabır ve özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza destek vermek için ziyarette bulunduk. Bu vesileyle bir kez daha tüm sağlık kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlara yapacağımız en büyük iyilik kurallara uymaktır. Kovid-19'dan etkilenen tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Yaşadığımız bu süreçten birlikte hareket ederek çıkacağız."

Ziyaret sırasında Karapınar Süt Üreticileri Birliği üyeleri, sağlık çalışanlarına hediyeler verdi.