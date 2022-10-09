Son dakika haberleri | Karapınar Ticaret Odası Başkanlığı seçimlerini Ahmet Ulusoy kazandı

Karapınar Ticaret Odası Başkanlığı'na Ahmet Ulusoy yeniden başkan seçildi.

Ticaret Borsası Salonu'nda yapılan 2 adayın yarıştığı seçimlerde 239 oy kullandı. Seçimde mevcut başkan Ahmet Ulusoy ve listesi 142 oy alırken, diğer aday Hamit Zengin 95 oy aldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ulusoy, seçim sonrası yaptığı konuşmada tüm oda üyelerine teşekkür ederek, "Karapınar için, üyelerimiz için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hamit Zengin ve ekibine de teşekkür ediyorum. Kazanan Karapınar olmuştur. İlçemiz son yıllarda önemli atılımlar yaptı. Bir çok alanda önemli konuma sahip. Bizlerde bu gelişmelere katkı yapmak için çalışacağız." dedi

Diğer aday Hamit Zengin ise seçimi kazanan Ahmet Ulusoy ve ekibini tebrik etti.