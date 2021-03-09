Son dakika haberleri: Karasu'da banka şubesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Karasu'da banka şubesinde çıkan yangın söndürüldü
09.03.2021 13:25
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir banka şubesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir banka şubesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Bulvarı'ndaki banka şubesinin zemin katında bulunan mazotlu yakıt tankının elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanı gören banka güvenlik personeli, çalışanları ve müşterileri tahliye ederek durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında maddi hasar oluştu.
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