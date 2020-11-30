Jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kuralları ihlal eden 10 şahsa idari para cezası kesti.

Emniyet ekiplerince ilçe merkezinde sokağa çıkma, yaş kısıtlaması, sigara içme ve maske kurallarını ihlal eden 25 şahsa idari para cezası uygulandı, 5 işletmeye tutanak tutuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum