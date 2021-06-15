Üye Girişi
Son dakika haberleri! Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha kazandırıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha kazandırıyor

15.06.2021 14:52
Son dakika haberleri! Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha kazandırıyor, System.String[]

Son dakika haberi: Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların daha nezih ve huzurlu mekanlarda zaman geçirmeleri için hizmetlerine devam eden Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi; Mengene, Doğuş ve Başak mahallelerine yapılacak sosyal tesislerin temelini düzenlenen törenle attı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların daha nezih ve huzurlu mekanlarda zaman geçirmeleri için hizmetlerine devam eden Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi; Mengene, Doğuş ve Başak mahallelerine yapılacak sosyal tesislerin temelini düzenlenen törenle attı.

İlçenin yaşam standardını yükselten projelerine devam eden Karatay Belediyesi; Mengene, Doğuş ve Başak mahallelerine kazandırılacak sosyal tesislerin temellerini düzenlenen törenle attı. Toplamda 1 milyon 750 bin TL'ye mal olacak söz konusu projelerin toplu temel atma töreni, Mengene Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İlçenin sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim gibi birçok alana katkı sunacak sosyal tesislerde Millet Kıraathanesi, Emekli Konağı, Muhtar Evi ve 2 adet Eczane bulunacak. Mengene, Doğuş ve Başak mahallelerine kazandırılan yeni sosyal tesisler, kütüphaneleriyle de bölge halkının kültürel faaliyetlerini yürütebileceği bir mekan haline gelecek. Sosyal tesisler aynı zamanda vatandaşlar için önemli bir sosyal çekim merkezi olacak.

"Önceliğimiz insan ve insana değer katacak yatırımlar"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, törende yaptığı konuşmada Karatay'a kazandırılan sosyal tesislerin her yaştan bireyin faydalanabileceği mekanlar haline getirileceğini belirtti. Söz konusu projelerle mahalle sakinlerine en güzel ve en kaliteli hizmetin sunulacağına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, çok amaçlı olarak tasarlanan tesislerin bölgenin önemli bir merkezi haline geleceğini aktardı. Karatay Belediyesi olarak yarınları bugünden inşa etmenin gayreti ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Hasan Kılca, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, gayret bizden, bereket Allah'tan diyerek mesai mefhumu gözetmeksizin gayret ediyor ve Karatay'ımız için güzel bir gelecek inşa edebilmek gayretiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Önceliğimiz insan ve insana değer katacak yatırımlar. Eğitimden sağlığa, kültür çalışmalarından sosyal tesislere, altyapı çalışmalarından çevre düzenlemelerine pek çok önemli hizmete imza attık yine aynı heyecan ve gayretle projelerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Karatay için üretiyoruz, hemşerilerimizle birlikte dirsek temasında bulunarak çalışmaya özen gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci vatandaşlarımıza hizmet ulaştırma noktasında bir engel değil bu zorlu süreci fırsata çevirdiğimiz ve hizmetlerimizi artırdığımız bir dönem oldu" dedi.

"Aşkla yapılan her hizmet şehir için nefestir"

Kılca, sosyal tesislerin mahallelerde önemli bir eksikliği kapatacağını söyleyerek, Karatay Belediyesi olarak yarınları bugünden inşa etmenin gayreti ve heyecanı içerisinde olduklarını ve öncelikli hedeflerinin her geçen gün gelişen, kalkınan ve önemli bir cazibe merkez haline gelen Karatay'a değer katmak olduğuna vurgu yaptı. Başkan Kılca, "Hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere, her yaş grubundan insanımızın yararlanabileceği sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Bugün de Mengene ve Doğuş mahallelerimize içerisinde emekli konağı, muhtar evi ve millet kıraathanesi bulunan Başak Mahallemize ise 2 adet eczane olarak kullanılmak üzere iş yerimizin temellerini birlikte atmanın gururunu yaşıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız tüm projelerimiz mahallelerimize prestij katacak yatırımlardır. Karatay Belediyesi olarak yarınları bugünden inşa etmenin gayreti ve heyecanı içerisindeyiz. Şehirlerin ruhu vardır. Sevgiyi, muhabbeti, samimiyeti hisseder. Aşkla yapılan her hizmet şehir için nefestir, can suyudur ve şehir insanın yaşama umududur. Karatay Belediyesi olarak tüm yatırımlarımızı bu aşkla gerçekleştiriyoruz. Projelerimiz mahallelerimizin, hemşehrilerimizin, sosyal ve kültürel hayatına, ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunacak ve ilçemize farklı bir vizyon katacağız. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yine hep birlikte ilçemizi çok daha güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sosyal tesislerimizin mahallelerimize, hemşehrilerimize ve Karatay'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye

"Karatay hizmette hız kesmiyor"

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de Karatay Belediyesinin güzel çalışmalar yaparak hizmette hız kesmediğini belirterek, "Karatay'da hizmetler hız kesmiyor. Yeni yollar açılıyor merkez ve merkeze uzak mahallelerde yeni asfaltlar dökülüyor. Bugün temeli atılan tesisler ise mahallelerimize çok yakışacak. Mahallelerimiz her şeyin en güzelini en iyisini hak ediyor. Yine yapımı Karatay Belediyesi tarafından üstlenilen bir sağlık ocağının açılışı da yarın gerçekleştirilecek. Hizmetlerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya ve tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kazandırılan tesisler dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, tesislerin birçok özelliği bir arada bulundurması bağlamında önemli olduğuna vurgu yaparak Karatay Belediyesi'nin ilçede hizmet atağında olduğunu vurguladı.

İlçeye kazandırılan sosyal tesislerin Karatay'a hayırlı olmasını dileyen Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Tahir Özer ise; Karatay Belediyesi'nin sosyal tesislerde hem Millet Kıraathanesi hem emekliler konağı hem muhtarlık evi hem de 2 adet eczaneyi bir araya getirerek güzel tesisleri ardı arkasına tamamladığını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Hasan başkanımız dediği gibi 'bir başka Karatay'ı ortaya çıkardı"

Karatay Belediyesi'nin ilçenin yaşam standardını yükselten hizmetleri hayata geçirdiğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın göreve geldiği andan itibaren gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçenin çehresini değiştirdiğini aktardı. Başkan Kavuş, "Karatay Belediye Başkanımız göreve gelmeden 'Bir Başka Karatay' sloganıyla çalışmalarına başlamıştı. Başkanımız 2 yılını henüz tamamlamışken ilçenin 'Bir Başka Karatay' olduğu, her geçen gün daha da güzelleştiği, her geçen gün biraz daha modernleştiği bir ilçe haline getirdi. Tabi bunlar gönül belediyeciliğinde, hizmet etmek için tatlı yarışlardır. Özellikle de pandemi döneminde diğer şehirlerimize kıyasen baktığımız zaman, salgını bahane ederek Konya belediyeleri olarak yatırımlarda geri durmadık. Konya'yı Türkiye'nin faklı illerinin de örnek aldığı bir şehir konumuna getirdik. Şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Konya'mıza kazandırdığı bu güzel 3 tesis için Karatay Belediye Başkanımızı tebrik ediyor, yeni tesislerin şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

"Karatay her geçen gün daha da güzelleşiyor"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, temel atma programında yaptığı konuşmada AK Parti Belediyeciliğinin başarısına vurgu yaparak, söz konusu hizmetlerin Konya'daki birlik ve beraberliğin sonucu olduğunu belirtti. Hasan Angı, "Karatayımız ve şehrimiz her geçen gün güzelleşiyor ve büyüyor. Nasıl ki Türkiye çok daha güçlü olma yönünde emin adımlarla ilerliyorsa Konya'mız da güzel ülkemizi takip ediyor. Bir taraftan sayın valimiz ve kaymakamlarımız mülki idare olarak ellerinden geleni yapıyorsa diğer taraftan da tüm belediye başkanlarımız, ilçelerine yeni güzellikler katmak ve insanımızın hayatını kolaylaştırıp onları daha mutlu edebilmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Üç Mahallemize kazandırılan sosyal tesislerin Konya'mıza, ilçemize, mahalle sakinlerimize hayırlar getirmesini ve güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca başta olmak üzere emeği geçen tüm Karatay Belediyesi Ailesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Karatay belediyemizle iftihar ediyoruz"

Son olarak konuşan Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ise, Karatay Belediyesi'nin birçok alanda ilçenin yaşam standardını yükselten hizmetler sunduğunu söyledi. Abdullah Selim Parlar; "Ülkemiz gelişiyor, büyüyor ve güçleniyor. Bu ivmeden güçlenmeden biz de Konya olarak payımızı alıyoruz. Karatay Belediyemiz bütün mahallelerimizi çok daha güzel bir hala getirebilmek adına var gücüyle çalışıyor. Elindeki tüm kaynakları hizmet için kullanan belediyemiz, vatandaşlarımızın ihtiyacı ve faydasına pek çok güzel projeler hayata geçiriyor. Karatay Belediyemiz Sayın Hasan Kılca öncülüğünde gerek ilçe çapında, gerek mahalle çapında birçok temel atmaya ve açılışa imza atıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizler de yöneticiler olarak bu yatırımlar için belediyemizle iftihar ediyoruz. İnanıyorum ki bu güzel tesisler, mahallelerimizin önemli bir ihtiyacını daha giderecek. Konya'ya hayırlı olsun" dedi.

Protokol konuşmaların ardından Karatay Belediyesi tarafından Mengene, Doğuş ve Başak mahallelerine kazandırılacak 3 sosyal tesisin temelleri, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu'nun duasının ardından atıldı. Temel atma törenine; Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Tahir Özer, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı. - KONYA

Son dakika haberleri! Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha kazandırıyor
Son dakika haberleri! Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha kazandırıyor
Son dakika haberleri! Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha kazandırıyor
Son dakika haberleri! Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha kazandırıyor

Karatay Belediyesi, Hisarcık, Karatay, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha kazandırıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi 15:48 Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi 15:29 Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 15:25 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü
15:20 "Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı 15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak 15:04 Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi 14:21 Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? 14:15 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?

Son Dakika Haberleri
15:48 Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi
15:46 Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu
15:27 Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil
15:17 Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti
15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı
15:04 Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor
15:04 Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak
14:48 Falcao'nun şanssızlığı bitmek bilmiyor! Bu kez de koronavirüse yakalandı
14:40 Fenerbahçe, Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11'de şike yapılmıştır" ifadesine sert yanıt verdi
14:25 Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü         
15:49
Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu         
15:46
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil         
15:28
Doğal gazı açarak intihara kalkışan kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı Doğal gazı açarak intihara kalkışan kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı         
15:24
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor         
15:05
Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı         
14:03
NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı         
13:41
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı         
11:44
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 15:58:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha kazandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement