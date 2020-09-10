Son dakika haberleri! Karayılan'ın kardeşine 9 yıl hapis - Son Dakika

PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 31 Aralık 2019 tarihinde tutuklanan PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Mehmet Bozan Karayılan'a 9 yıl hapis cezası verildi. Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada Karayılan ve avukatı katıldı. Terör örgütü üyesi olmadığını söyleyen Karayılan beraatini istedi. Mahkeme, sanığa "Terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına karar verdi. - ŞANLIURFA