Son dakika haberleri... Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 2 bin 257'ye, vaka sayısı da 430 artarak 128 bin 278'e yükseldi.

Honduras

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 2 bin 706'ya, vaka sayısı 283 artarak 98 bin 688'e ulaştı.

Kosta Rika

Kosta Rika'da 12 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı ölüm sayısı 1431'e, vaka sayısı 1141 artarak 113 bin 261'e çıktı.

Panama

Panama'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 2 bin 731'e, vaka sayısı 677 artarak 135 bin 592'ye yükseldi.