Son dakika haberleri... Karda kaza yapanlar soluğu oto sanayide aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Karda kaza yapanlar soluğu oto sanayide aldı

19.01.2021 13:40

Bir son dakika haberine göre - Karda kaza yapanlar soluğu oto sanayide aldı Kar yağışı sonrası oto kaportacılar doldu taştı Karda kaza yapan araç sahipleri soluğu oto sanayilerde aldı.

- Karda kaza yapanlar soluğu oto sanayide aldı

Kar yağışı sonrası oto kaportacılar doldu taştı

İSTANBUL - Karda kaza yapan araç sahipleri soluğu oto sanayilerde aldı. Kaportacılar, araçlarını tamir ettirmek isteyenlerle doldu taştı.

İstanbul'da 3 gündür yoğun şekilde devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinden sonra yerini soğuk havaya bıraktı. Havaların iyice soğumasıyla birlikte yollarda buzlanma ve don olayları yaşandı. Buzlanma ve don da beraberinde trafik kazalarını getirince araç sahipleri soluğu oto sanayi sitelerinde aldı. Karda kaza yapan araçlarını tamir ettirmek isteyenler oto kaportacıların önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

"Kazalarda genelde kaporta ve tampon hasarları var"

Kar yağışıyla birlikte kazaların arttığını ve sürücülerin hasarlı araçlarını onarmaları için kendilerine getirdiğini söyleyen oto kaportacı Hasan Yeni, "Genelde araçlar kayarak birbirine çarpma ya da kaldırıma çarpma gibi hasarlarla geliyor. Gördüğünüz gibi kaporta ve tampon hasarları daha çok var. Bunun dışında donma olduğu zaman el frenleri sıkışması ve araçların yerinden hareket etmemesi gibi durumlarla ilgili şikayetler de geliyor. Kayan bir araçta frene kesinlikle sabit şekilde basılmamalı, direksiyon denge hareket çok iyi bir şekilde ayarlanmalı, frene de yumuşak ve aralıklı basılmalı. Dengeyi toparladıktan sonra düşük vites ve ağır devirde hareket ederek araç toparlanabilir. Direkt frene basıldığında kitlenir ve araç da kendini toparlayamaz, kızaklar ve serbest bir şekilde bir yerlere çarpmak zorunda kalır" dedi.

"Kar lastiklerine dikkat etsinler"

Bir başka oto kaportacı Özkan Avcı ise, "Kış şartlarından dolayı ister istemez araçlarda kayma oluyor. Kar lastiği kullanılmaması da kazalara neden oluyor. Gördüğünüz şekilde hasarlar oluşuyor, bizler de onarımını yapıyoruz. Bizim müşterilere tavsiyemiz güzel bir kar lastiği takmalarıdır. Araçlar bu havalarda aşırı sürat yapamadıkları için genelde tampon vs. gibi küçük çaplı hasarlı kazalar oluyor. Tabii büyük kazalar olmasın da, cana gelmesin ama ufak tefek kazalar oluyor illa ki. Örneğin böyle bir hasar durumunda ortaya çıkacak maliyet 2 bin TL civarındadır. Böyle ufak tefek trafik kazaları illa ki olacak, çünkü araç sayısı haddinden fazla. Sürücüler dikkat etsin, kaskolarını yaptırsın ve kar lastiklerine dikkat etsinler" diye konuştu.

Son dakika haberleri... Karda kaza yapanlar soluğu oto sanayide aldı
Son dakika haberleri... Karda kaza yapanlar soluğu oto sanayide aldı
Son dakika haberleri... Karda kaza yapanlar soluğu oto sanayide aldı
Son dakika haberleri... Karda kaza yapanlar soluğu oto sanayide aldı

Trafik Kazaları, İstanbul, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Karda kaza yapanlar soluğu oto sanayide aldı - Son Dakika


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