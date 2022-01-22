Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kar nedeniyle hastaneye gidemeyen 2 hasta, jandarma ekiplerince sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Belören beldesinde, çocuğu rahatsızlanan bir aile, yolların kardan dolayı kapalı olması nedeniyle jandarmadan yardım istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve ailesini Gölbaşı Devlet Hastanesine götürdü.

Hastaneye ulaşamayan diyaliz hastası Emine Kılıç da (67), jandarma ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Ayvalık mezrasında bağ evinde kalanlara da erzak ve yakıt temin etti.