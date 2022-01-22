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Son dakika haberleri | Karda mahsur kalan hastaları jandarma hastaneye götürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Karda mahsur kalan hastaları jandarma hastaneye götürdü

22.01.2022 16:57
Son dakika haberleri | Karda mahsur kalan hastaları jandarma hastaneye götürdü

Son dakika haberler... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kar nedeniyle hastaneye gidemeyen 2 hasta, jandarma ekiplerince sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kar nedeniyle hastaneye gidemeyen 2 hasta, jandarma ekiplerince sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Belören beldesinde, çocuğu rahatsızlanan bir aile, yolların kardan dolayı kapalı olması nedeniyle jandarmadan yardım istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve ailesini Gölbaşı Devlet Hastanesine götürdü.

Hastaneye ulaşamayan diyaliz hastası Emine Kılıç da (67), jandarma ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Ayvalık mezrasında bağ evinde kalanlara da erzak ve yakıt temin etti.

Son dakika haberleri | Karda mahsur kalan hastaları jandarma hastaneye götürdü
Son dakika haberleri | Karda mahsur kalan hastaları jandarma hastaneye götürdü

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Jandarma, Adıyaman, Gölbaşı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Karda mahsur kalan hastaları jandarma hastaneye götürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Karda mahsur kalan hastaları jandarma hastaneye götürdü - Son Dakika
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