Son dakika haberleri: Kardeşini öldürüp kaçarken dikkat çekmemek için otostop çeken sığınmacıları aracına almış - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kardeşini öldürüp kaçarken dikkat çekmemek için otostop çeken sığınmacıları aracına almış

27.04.2022 15:39

Son dakika haberleri: Kardeşini öldürüp kaçarken dikkat çekmemek için otostop çeken sığınmacıları aracına almış - Halk Eğitim Merkezi Müdürünün öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar'ın cadde ortasında pompalı tüfekle vurulması olayına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Kardeşini öldürüp kaçarken dikkat çekmemek için otostop çeken sığınmacıları aracına almış

- Halk Eğitim Merkezi Müdürünün öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar

SAKARYA - Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar'ın cadde ortasında pompalı tüfekle vurulması olayına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayın ardından kaçmak için aracı ile otoyola giren şüphelinin, yolda otostop çeken 5 sığınmacıyı da aracına alma detayı dikkatlerden kaçmadı. Konuya ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Merkezden çıkan Abdulvahit Uygar, iddiaya göre alacak-verecek meselesi sebebi ile aralarında tartışma yaşadığı kardeşi M.Z.U. ile karşı karşıya geldi. Bu esnada şüpheli M.Z.U. yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi Uygar'a ateş açtı. Abdulvahit Uygar, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, şüpheli kardeşi ise kayıplara karıştı

.

"Kaçarken dikkat çekmemek için bakın ne yapmış"

Polis ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler şüphelinin, 34 KV 6235 plakalı otomobille TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olduğunu tespit etti. Bolu sınırlarına girdiği belirlenen araç, burada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından durduruldu. Kendisine yardım eden arkadaşı Ş.E. ve bunların yanı sıra araçta bulunan 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Araca alınan 5 kişinin dikkat çekmemek amacı ile olduğu öğrenilirken, şüpheli M.Z.U. ile kaçmasına yardım ettiği tespit edilen Ş.E. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kardeşinin ölümüne sebep oldu "Pişmanım" dedi

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli M.Z.U. ve Ş.E. adliyeye sevk edildi. Kardeşini öldüren M.Z.U. burada gazetecilerin 'Pişman mısınız' sorularına 'pişmanım' cevabını verdi.

Son dakika haberleri: Kardeşini öldürüp kaçarken dikkat çekmemek için otostop çeken sığınmacıları aracına almış
Son dakika haberleri: Kardeşini öldürüp kaçarken dikkat çekmemek için otostop çeken sığınmacıları aracına almış
Son dakika haberleri: Kardeşini öldürüp kaçarken dikkat çekmemek için otostop çeken sığınmacıları aracına almış
Son dakika haberleri: Kardeşini öldürüp kaçarken dikkat çekmemek için otostop çeken sığınmacıları aracına almış

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Halk Eğitim Merkezi, TEM Otoyolu, Tragger, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kardeşini öldürüp kaçarken dikkat çekmemek için otostop çeken sığınmacıları aracına almış - Son Dakika


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