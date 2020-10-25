Kardeşinin silahından çıkan kurşunlarla can vermişti, ölüme böyle yürüdü - Son Dakika

Kardeşinin silahından çıkan kurşunlarla can vermişti, ölüme böyle yürüdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da erkek kardeşi tarafından vurularak öldürülen Melek Aslan'ın kaldığı yurttan çıkıp kardeşi ile buluşmaya gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Kafeler sokakta meydana gelmişti. Diyarbakır'da yaşayan 24 yaşındaki Melek Aslan, erkek kardeşi 20 yaşındaki Mustafa Aslan ile konuşmak için buluştu. İki kardeşin konuşması bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Bu sırada Mustafa Aslan beraberinde getirdiği silahla ablasına kurşun yağdırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Melek Aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölüme böyle gitti

Olayın ardından kardeşi Mustafa Aslan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Melek Aslan'ın öldüğü gün, kardeşi ile buluşmaya gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Melek'in elinde kitaplarla saat 11.30 sularında kaldığı yurttan çıktığı ve vurulduğu yere gittiği anlar yer aldı.