Son dakika haberleri | Karesi'de uyuşturucu operasyonu
14.03.2021 11:21
Son dakika haberi... Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları uygulamada uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ve fişeklerini ele geçirdi.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları uygulamada uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ve fişeklerini ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen E.T isimli şüphelinin aracında yapılan aramada; 500 gram toz esrar, 1 adet tabanca ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli E.T. hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR
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