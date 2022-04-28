Son dakika haberleri! Kargı'da polis yolcu otobüslerini denetledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kargı'da polis yolcu otobüslerini denetledi

28.04.2022 04:02
Son dakika haberleri! Kargı'da polis yolcu otobüslerini denetledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan bayramı dolayısıyla ilçede şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara yönelik denetim yaptı.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan bayramı dolayısıyla ilçede şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara yönelik denetim yaptı.

İlçe çıkışında yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, Kargı İlçe Emniyet Amirliği, Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu ve asayiş ekipleri tarafından oluşturulan noktada durdurularak denetlendi.

Otobüs ve sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, ayrıca güvenli ve sağlıklı bir yolculuk yapılması için yol boyunca emniyet kemeri ve maskelerin çıkartılmaması için yolculara bilgilendirmeler yaptılar.

Yolcuların Kadir gecesi ve yaklaşan ramazan bayramları'nı da kutlayan polis ekipleri, yolculara şeker ikramında bulunarak hayırlı yolculuklar dilediler. - ÇORUM

Son dakika haberleri! Kargı'da polis yolcu otobüslerini denetledi
Son dakika haberleri! Kargı'da polis yolcu otobüslerini denetledi

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Hisarcık, Asayiş, Polis, Kargı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kargı'da polis yolcu otobüslerini denetledi - Son Dakika


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