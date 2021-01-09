Son dakika haberleri... Kargoyla gönderilen ve üzerinde "potasyum nitrat" yazan paket incelemeye alındı - Son Dakika

Adana'da kargoyla bir kadının evine gönderilen ve üzerinde "potasyum nitrat" yazan paketteki madde incelenmek üzere polis ekiplerince laboratuvara götürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı'nda yaşayan Ruken Y'ye, sabah saatlerinde tanımadığı kişiden kargo geldi.

Ruken Y, açtığı kargo paketinin üzerinde, tarım ve sanayinin dışında el yapımı patlayıcı üretiminde de kullanılan "potasyum nitrat" ibaresini görünce durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis, yaptığı incelemede, maddenin potasyum nitrat olmadığını belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından paketteki madde, incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne götürüldü.