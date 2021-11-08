Son dakika haber: KARI-KOCA TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika gündem haberi... BİLECİK'in Söğüt ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Akalın (75) ve eşi Halise Akalın (72) hayatını kaybetti.

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Akalın (75) ve eşi Halise Akalın (72) hayatını kaybetti. Kaza, öğleden sonra Söğüt ilçesinde meydana geldi. Furkan M. yönetimindeki VLK-K yabancı plakalı ticari araç, karşı yönden gelen Hüseyin Akalın idaresindeki 67 ZN 448 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Akalın ile yanındaki eşi Halise Akalın olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen çiftin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Sürücü Furkan M. ise devrilerek yan yatan araçta kazayı yara almadan atlatırken, ifadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika

Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor

Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu

Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil

Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı

Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar

Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi

İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi