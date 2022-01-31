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Son dakika haberleri... Karısına sinirlenen adamdan merdivenle direklere tırmanıp şehir kameralarını parçaladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Karısına sinirlenen adamdan merdivenle direklere tırmanıp şehir kameralarını parçaladı

31.01.2022 21:21

Son dakika haberi: Karısına sinirlenen adamdan merdivenle direklere tırmanıp şehir kameralarını parçaladı 5 ay önce adliye önünde kendisini yakmak istemişti Erzurum'da bir adam eşiyle tartıştıktan sonra tepkisini ilginç bir yöntemle gösterdi.

Karısına sinirlenen adamdan merdivenle direklere tırmanıp şehir kameralarını parçaladı

5 ay önce adliye önünde kendisini yakmak istemişti

ERZURUM - Erzurum'da bir adam eşiyle tartıştıktan sonra tepkisini ilginç bir yöntemle gösterdi. Merdivenle direklere tırmanan şahıs elindeki 3 metre uzunluğundaki demir boru ile şehir kameralarını kameralarını parçaladı.

Olay dün gece yarısı Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Topdağı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde eşiyle tartışan İbrahim Ş.isimli şahıs evden ayrıldı. Eşinin şikayetçi olması üzerine sinirlenen İbrahim Ş. ilginç bir tepki gösterdi. Şahıs Topdağı Caddesinde bulunan şehir kamerası direğine tahta merdiveniyle tırmandıktan sonra elindeki 3 metrelik demir boru ile kameraları parçaladı. Ardından diğer bir direkte bulunan şehir kamerasına taş atan İbrahim Ş. hızla ara sokaklarda kayboldu.

Polisin şahsı arama çalışmaları devam ederken İbrahim Ş.'nin 5 ay önce Erzurum Adliyesi önünde bir kamyonetin üzerine çıkarak üzerine döktüğü benzinle kendini yakmaya çalıştığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... Karısına sinirlenen adamdan merdivenle direklere tırmanıp şehir kameralarını parçaladı
Son dakika haberleri... Karısına sinirlenen adamdan merdivenle direklere tırmanıp şehir kameralarını parçaladı
Son dakika haberleri... Karısına sinirlenen adamdan merdivenle direklere tırmanıp şehir kameralarını parçaladı

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Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Karısına sinirlenen adamdan merdivenle direklere tırmanıp şehir kameralarını parçaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Karısına sinirlenen adamdan merdivenle direklere tırmanıp şehir kameralarını parçaladı - Son Dakika
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