Eşini öldüren koca tutuklandı - Son Dakika

Eşini öldüren koca tutuklandı

Eşini öldüren koca tutuklandı Malatya'da eşini silahla vurarak öldürdükten sonra yakalanan 70 yaşındaki zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini öldüren koca tutuklandı MALATYA - Malatya'da eşini silahla vurarak öldürdükten sonra yakalanan 70 yaşındaki zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Hande Sokak'ta meydana gelen olayda, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşlarındaki Mehmet P. 23.15 sıralarında eşi Emine P.'nin ikametine geldi. Eve giren Mehmet P. tartıştığı eşine tabanca ile 1 el ateş ettikten sonra olay yerinde kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde 3 çocuk annesi Emine P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisi Mehmet P.'yi olayda kullandığı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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