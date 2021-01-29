Son dakika haberleri: Karlar eridikçe Çaygören Barajının tuttuğu su yükselmeye başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Karlar eridikçe Çaygören Barajının tuttuğu su yükselmeye başladı

29.01.2021 12:41
Son dakika haberleri: Karlar eridikçe Çaygören Barajının tuttuğu su yükselmeye başladı, System.String[]

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan, 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören Barajında karlar eridikçe sular yükselmeye başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan, 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören Barajında karlar eridikçe sular yükselmeye başladı.

Kuraklık nedeniyle Çaygören Barajında doluluk oranının yüzde 10'un altına düşmesinin ardından, son günlerdeki yağışlarla birlikte barajdaki su seviyesi yükselmeye başladı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, barajdaki doluluk oranına ilişkin açıklama yaptı.

Vatandaşların tarımda vahşi sulamayı bırakıp damlama sistemine geçerek suyun kıymetini bilmeleri gerektiğini belirten Yavaş gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son yağan yağmurlarla beraber, karla beraber Çaygören Barajında bir değişikliğin mutluluğunu yaşıyoruz aslında. Son on gündeki yağışlar, burada yüzde 10 gibi bir artışa sebebiyet verdi. Toplamda 240'larda olan kod, şu anda 247'lerde. Yağan yağmur ve karla birlikte bir güzellik var. Bereket var. İstiyoruz ki Sındırgı'daki ovamızda ve bütün Balıkesir'de Simav çayı güzergahında bulunan alanlarda sulamada güzel şeyler olsun. Bereketlensin topraklarımız."

Vatandaşların kurak mevsime göre daha çok suyun kıymetini bilebileceği işler yapmaları gerektiğini kaydeden Ekrem Yavaş, damlama sulamaya geçmenin zaruret olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Vatandaşımızdan isteğimiz ve arzumuz odur ki lütfen suyu israf etmeden doğru bir şekilde kullansınlar, biz Çaygören Barajımıza gözümüz gibi bakıyoruz önemli bir havza ve Sındırgı da ve buna bağlı olarak diğer yerlerde bütün tarım faaliyetleri bunlara bağlı olarak gelişiyor"

Barajdaki çevre kirliliğine de dikkati çeken Başkan Yavaş, "Çaygören barajına geldiğimizde burada zamanla atılmış çevre felaketi diyebileceğimiz bidon, poşet ve bir sürü atık malzeme gördük. Bu atıklar bizleri çok ziyade üzdü. Vatandaşlarımızdan istirhamımız odur ki belediyemiz Çevre Koruma Müdürlüğümüzle bir çalışma yapacağız ama vatandaşlarımızdan da bu kampanyaya çöpleri toplamaya davet ediyorum." dedi.

Ekrem Yavaş, Balıkesir, Yağan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Karlar eridikçe Çaygören Barajının tuttuğu su yükselmeye başladı - Son Dakika


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