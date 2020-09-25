Ormanda kestane toplarken uçurumdan aşağı yuvarlandı - Son Dakika

Ormanda kestane toplarken uçurumdan aşağı yuvarlandıDÜZCE'de, ormanda kestane toplayan Turan Atmaca (53) dengesini kaybederek 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan Turan Atmaca sedyeye konularak uçurumdan yukarı taşınırken, tedavi altına alındı.Olay, Düzce merkeze bağlı Kavakbıçkı Köyü Basılan Yatak mevkiinde meydana geldi. Ormanda kestane toplayan Turan Atmaca, dengesini kaybederek 25 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Turan Atmaca olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından uçurumdan yukarı taşındı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan Atmaca tedavi altına alındı.
Turan Atmaca'nın eşi Hatice Atmaca, 'Uçurumdan düştü. İnşallah bir şeyi yoktur.ö dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:12 - Kaynak: DHA
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