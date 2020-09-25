Ormanda kestane toplarken uçurumdan aşağı yuvarlandı - Son Dakika

Ormanda kestane toplarken uçurumdan aşağı yuvarlandı

Ormanda kestane toplarken uçurumdan aşağı yuvarlandıDÜZCE'de, ormanda kestane toplayan Turan Atmaca (53) dengesini kaybederek 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Ormanda kestane toplarken uçurumdan aşağı yuvarlandı, System.String[]

Ormanda kestane toplarken uçurumdan aşağı yuvarlandı

DÜZCE'de, ormanda kestane toplayan Turan Atmaca (53) dengesini kaybederek 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan Turan Atmaca sedyeye konularak uçurumdan yukarı taşınırken, tedavi altına alındı.Olay, Düzce merkeze bağlı Kavakbıçkı Köyü Basılan Yatak mevkiinde meydana geldi. Ormanda kestane toplayan Turan Atmaca, dengesini kaybederek 25 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Turan Atmaca olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından uçurumdan yukarı taşındı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan Atmaca tedavi altına alındı.

Turan Atmaca'nın eşi Hatice Atmaca, 'Uçurumdan düştü. İnşallah bir şeyi yoktur.ö dedi.


Ormanda kestane toplarken uçurumdan aşağı yuvarlandı

Halkların Demokratik Partisi, Kobani, Ankara, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ormanda kestane toplarken uçurumdan aşağı yuvarlandı - Son Dakika

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