Son dakika haberleri... Kars Çayı'nda boğulan çocukları arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Kars'ta piknik yapmak için geldiği Cumhuriyet Köyü girişinde serinlemek için suya giren ve daha sonra kaybolan çocukları arama çalışmalarına ara verildi.

Kars Çayı'nın geçtiği Cumhuriyet Köyü girişine arkadaşları ile birlikte gelen serinlemek için suya giren ve daha sonra kaybolan Ömercan D. ve Ozan G. arama çalışmalarına soğuk havaya rağmen devam edildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan dalgıç ekipler Kars'a gelerek Ömercan D. ve Ozan G.'yi arama çalışmalarına katıldı.

Arama çalışmalarının sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, "Arzu edilmeyen bir vaka ile karşı karşıyayız. yaptığımız bütün uyarılara rağmen yine vatandaşlarımız suya giriyor. iki çocuğumuz suda boğuldu. il imkanlarıyla gün boyu aradık. Valilik AFAD Başkanlığı'nın girişimleriyle Van ilinde bulunan polis dalgıç bölgemize intikal etti. geç saat olmasına rağmen suda bir buçuk saat arama yapıldı. şuan için bir sonuç almış durumda değiliz. çalışmalarımıza ara vereceğiz. Yarın sabah çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Yaklaşık 2 saat yapılan arama sonuç vermedi. Dalgıç ekipleri tarama yaptıkları bölge Ömercan D. ve Ozan G.'yi bulamadı. Yapılan 2 saatlik arama çalışmalarına son verildi. Ara çalışmaları sabah saat 08.00'de yeniden başlayacak. Arama çalışmaları Jandarma, AFAD, JAK, Van İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekibi ve itfaiye ekipleri katıldı. - KARS