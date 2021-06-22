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Son dakika haberleri! Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli adliyede - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kars merkezli 4 ilde "kazanma garantili kupon" vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli adliyede

22.06.2021 21:12

Son dakika haberleri: Kars merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla spor müsabakalarıyla ilgili "kazanma garantili kupon" yaptıklarını vadedip "bahis danışmanlığı" adı altında para aldıkları mağdurları dolandırdıkları iddiasıyla Kars, Mersin, Muğla ve İzmir'de 17 Haziran 2021'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 17 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bu kişilerden örgüt elebaşı E.A'nın yanı sıra T.B.K, S.A, M.A, T.A, K.Y, S.C, K.Ç. ve İ.Ş, sağlık kontrolünden geçirilip Kars Adliyesi'ne sevk edildi.

Sosyal medya hesaplarını kar amacı gütmek için çeteye bilerek kullandırdıkları gerekçesiyle yakalanan diğer 8 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.

Son dakika haberleri! Kars merkezli 4 ilde kazanma garantili kupon vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli adliyede
Son dakika haberleri! Kars merkezli 4 ilde kazanma garantili kupon vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli adliyede
Son dakika haberleri! Kars merkezli 4 ilde kazanma garantili kupon vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli adliyede
Son dakika haberleri! Kars merkezli 4 ilde kazanma garantili kupon vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Dolandırıcılık, İzmir, Medya, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kars merkezli 4 ilde 'kazanma garantili kupon' vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli adliyede - Son Dakika


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