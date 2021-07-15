Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen şehitleri anma programı, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü organizesinde meşaleli yürüyüş yapıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte dev Türk bayrağı açan kalabalık, ilçe merkezinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıp tekbir getirerek yürüdü.

Kaymakam Recep Koşal, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, şehitleri saygı ve minnetle andıklarını belirterek, "Sarıkamış'ta 106 yıl önce vatanı uğruna bu toprakları düşmana bırakmamak için binlerce vatan evladımız şehit oldu, o şehitlerimizle birlikte yaşıyoruz. Beş yıl önce de kahraman milletimiz bu toprakları gelecek nesillere vatan olarak bırakmak için vatanını düşmana, düşmanın maşalarına teslim etmemek için göğsünü silahlara, tanklara tüfeklere siper etti." diye konuştu.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali ise şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "15 Temmuz Türk milletinin 21.yüzyılda yazmış olduğu hiçbir baskının, zulmün himayenin kabul edilemeyeceğini nişanesidir. Bütün dünyaya millet olmanın ne demek olduğunu öğrettiğimiz bu destan vatanı bu darbecilere bırakmayarak bir milletin kitaplara sığmayacak demokrasi zaferidir." dedi.

Programa, 9. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Haluk Albayrak, İlçe Emniyet Müdürü Ender Sakarya, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.