Son dakika haberleri: Kars'ta 2 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kars'ta 2 köy karantinaya alındı
03.11.2020 17:21
Gelen son dakika haberine göre Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yücelen ile Kağızman ilçesine bağlı Çallı köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
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