Son dakika haberleri: Kars'ta 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kars'ta 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
18.10.2020 22:19
Edinilen son dakika haberine göre Kars'taki 3 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kars'taki 3 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Karakaş ve Arazoğlu köyleri ile Kağızman ilçesine bağlı Değirmendere köyünde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.
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