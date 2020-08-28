İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kars'ta aralarında terör örgütünün bölge sorumlusunun da olduğu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında; Kars'ın Kağızman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etkisiz hale getirilenler arasında terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri kategoride yer alan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu olan 'Hogir' kod adlı Muhammet Taşçı, 2 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan 'Amed Sorhin' kod adlı Benazir Yılmaz ve 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri kategoride yer alan 'Karker' kod adlı Mehmet Emin Delen'in olduğu tespit edilmiştir.

Operasyonda; MLKP terör örgütünün Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten 'Metin' kod adlı Koray Aspir'in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı olan 'Hevi Torhildan' kod adlı Dilan Olğun isimli teröristler de ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kars Kağızman'da kahramanlarımız, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah jandarmamızı, polisimizi var etsin. Giresun'da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz" notunu düştü

(İrfan Çalışkan/İHA)