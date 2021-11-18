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Son dakika haberleri: Kars'ta Aymergen cinayetiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kars'ta Aymergen cinayetiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı

18.11.2021 15:01
Son dakika haberleri: Kars'ta Aymergen cinayetiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Kars'ta bıçaklanarak öldürülen ve işyeri ateşe verilen Hayrettin Aymergen, olayı ile ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta bıçaklanarak öldürülen ve işyeri ateşe verilen Hayrettin Aymergen, olayı ile ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde 12 Ağustos 2021 tarihinde işyerinde öldürülen ve öldürüldükten sonra iş yeri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verilen 81 yaşındaki Hayrettin Aymergen olay ile ilgili Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucunda jandarma, olayla ilgili şüpheli 10 kişiyi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Selim, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kars'ta Aymergen cinayetiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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