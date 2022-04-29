Son dakika haberleri! Kars'ta bataklığa saplanan ineği jandarma kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kars'ta bataklığa saplanan ineği jandarma kurtardı

29.04.2022 13:42
Son dakika haberleri! Kars'ta bataklığa saplanan ineği jandarma kurtardı

Son dakika haberi: Kars'ın Selim ilçesinde bataklığa saplanan ineği jandarma ekipleri kurtardı.

Kars'ın Selim ilçesinde bataklığa saplanan ineği jandarma ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Baykara köyü yakınlarında devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, yanında çoban olmayan bir ineğin bataklığa saplandığını gördü.

Jandarma ekipleri ineğin sahibini bulmak için durumu köy muhtarına bildirdi.

Bunun üzerine hayvanın sahibi ve köylüler bölgeye geldi.

İnek, jandarma ve köylülerin uzun uğraşları sonucu vücuduna bağlanan halat yardımıyla bataklıktan çekilerek kurtarıldı.

Son dakika haberleri! Kars'ta bataklığa saplanan ineği jandarma kurtardı
Son dakika haberleri! Kars'ta bataklığa saplanan ineği jandarma kurtardı
Son dakika haberleri! Kars'ta bataklığa saplanan ineği jandarma kurtardı

YORUMLAR
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Jandarma, Hisarcık, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kars'ta bataklığa saplanan ineği jandarma kurtardı - Son Dakika


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