Son dakika haberleri... Kars'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ın Digor ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Digor Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kocaköy köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığın yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Digor'a bağlı Kocaköy köyümüzde karantina kararı alınmıştır."

Köyün İstanbul'dan kente gelen bir kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinaya alındığı öğrenildi.