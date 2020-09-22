Kars'ın Digor ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Digor ilçesinde bağlı Şatıroğlu köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:03 - Kaynak: AA
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