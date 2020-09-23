Son dakika haberleri... Kars'ta Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi sergilendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kars'ta Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi sergilendi

Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale savaşları mobil Müzesi Kars'ta halka açıldı.

Son dakika haberleri... Kars'ta Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi sergilendi, System.String[]

Çanakkale savaşları mobil Müzesi Kars'ta halka açıldı.

Valilik Binası önünde 7'den 77'ye herkese kapılarını açan ve içerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, çeşitli görsel meteryallerin ve videoların izletildiği ekranlarda Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bir bölüm ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale savaşları Mobil Müzesi Çanakkale ruhunu tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacı ile vatandaşların hizmetine açıldı.

Dış ses ambiyans ve tasarımları ile görsel bir şölen sunan Mobil Müze 23-25 Eylül 2020 tarihleri arasında 3 gün boyunca Kars'ta açık kalacak. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen Mobil Müzeyi Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof Dr Hüsnü Kapu, Jandarma Alay Komutanı Hidayet Arıkan'da ziyaret ederek bilgi aldı. - KARS

Çanakkale, Valilik, Savaş, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri... Kars'ta Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi sergilendi - Son Dakika

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