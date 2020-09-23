Kağızman'da define arayan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan bir duyum üzerine yapılan titiz planlama ve takip sonucunda Kağızman İlçesi mülki sahasında izinsiz kazı yapan şüpheli 6 kişi suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince İzinsiz kazı yapılan alanda yapılan çalışmalarda 2x2 metre çapında 1 adet çukur bulundu. jandarma kaçak kazıda kullanılan 1 adet metal arama detektörü, 1 adet notebook, 1 adet manivela demiri, 1 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet halat ve 1 adet steteskop ele geçirilerek el kondu.

Define ararken suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüpheli 6 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KARS