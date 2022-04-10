Son dakika haberleri... Kars'ta eriyen kar sularıyla hasar gören Kağızman-Selim kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kars'ta eriyen kar sularının kısmen zarar verdiği Kağızman- Selim kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle eriyen kar suyu taşkınlara neden oldu.
Bazı bölümleri suyla dolup kısmen hasar görerek ulaşıma kapanan Kağızman-Selim kara yolunda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Hasar gören yolun onarılmasının ardından Kağızman-Selim kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Öte yandan bölgede çamura saplanan iş makinesi de ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Kaynak: AA
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