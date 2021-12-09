Son dakika haberleri: Kars'ta gözaltına alınan 4 astsubay adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kars'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 astsubay adliyeye sevk edildi.
Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan 4 astsubayın TEM Şubedeki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan 1'i kadın 4 astsubay, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, ardından adliyeye getirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli astsubaylar hakim karşısına çıkarılacak. - KARS
Kaynak: İHA
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