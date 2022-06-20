Jandarma ekipleri kurbanlık sevklerini helikopterle denetledi - Son Dakika
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Jandarma ekipleri kurbanlık sevklerini helikopterle denetledi

20.06.2022 14:20

Helikoptere binme -Helikopterden trafik denetimi Helikopterden denetim yapan ekiplerden görüntü.

Helikoptere binme

-Helikopterden trafik denetimi

Helikopterden denetim yapan ekiplerden görüntü.

Kars'ta jandarma ekipleri kurbanlık sevklerini helikopterle denetledi

Kurbanlık taşınan araçların da incelendiği denetimlerde yaklaşık 420 aracı kontrol eden ekipler, sürücülere trafik kuralları konusunda broşür dağıttı

KARS - Kars'ta jandarma ekipleri, okulların yaz tatiline girmesi ve kurbanlıkların sevk edilmesi dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, trafik kazalarının önlenmesi ve kara yollarında alınan tedbirlerin incelenmesi amacıyla helikopter ile Kars- Erzurum, Kars Ardahan ve Kars- Iğdır kara yollarında trafik denetimi başlattı.

Denetimlerde, jandarma trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek kara yollarındaki uygulama noktalarında bulunan görevlilere bildirdi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla başlayan kurbanlık sevkiyatlarını da havadan izleyen ekipler, bu çerçevede kurbanlık yüklü tırları da inceledi.

Ekipler ayrıca okullarda yaz tatilinin başlamasıyla yollarda oluşabilecek yoğunluğu da havadan denetleyip uygulama noktalarına gelen sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Jandarma ekipleri, yaklaşık 420 aracın kontrol edildiği uygulamada sürücülere trafik kuralları ve kazaların yaşanmaması için alınacak tedbirler konusunda broşür dağıttı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma ekipleri kurbanlık sevklerini helikopterle denetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma ekipleri kurbanlık sevklerini helikopterle denetledi - Son Dakika
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