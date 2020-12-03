Son dakika haberleri... Kamyonette sıkışan sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kamyonette sıkışan sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı

03.12.2020 19:43

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ta meydana gelen kazada kamyonette sıkışan sürücü Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal ve Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

Kars'ta meydana gelen kazada kamyonette sıkışan sürücü Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal ve Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

Kars- Digor kara yolunda Cavit Böke idaresindeki 22 AN 056 plakalı kamyonet, Hanlar Geçidi mevkisinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir traktörün römorkuna çarparak yoldan çıktı. Kazada sürücü Böke yaralanırken traktör sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı göre diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kamyonette sıkışan sürücünün kurtarılması için olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan titiz çalışma sonucu sürücü Böke, kısa sürede kurtarıldı.

Böke, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, yoğun sis nedeniyle kaza bölgesinden geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son dakika haberleri... Kamyonette sıkışan sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı
Son dakika haberleri... Kamyonette sıkışan sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı
Son dakika haberleri... Kamyonette sıkışan sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı
Son dakika haberleri... Kamyonette sıkışan sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı

112 Acil, İtfaiye, Kars, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kamyonette sıkışan sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu CHP'li Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır, partimiz içinden bir isim Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi Hackerlardan, koronavirüs aşısına saldırı! Soğuk zincir hedef alındı Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da tedbirler sıklaştı! Emniyet ve jandarma ev ev denetim yapacak Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu
ABD'de günlük korona verileri en yüksek seviyelere çıktı: Can kaybı 3 binin eşiğinde, vaka sayısı 200 bini geçti ABD'de günlük korona verileri en yüksek seviyelere çıktı: Can kaybı 3 binin eşiğinde, vaka sayısı 200 bini geçti         
20:35
Aşı açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefindeki Yıldız Tilbe yine esti gürledi: Asla vurulmayacağım Aşı açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefindeki Yıldız Tilbe yine esti gürledi: Asla vurulmayacağım         
20:17
Çebi, F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Dorukhan ile ilgili konuştu: Oyuncumuzla büyük ölçüde anlaştık Çebi, F.Bahçe'ye gideceği konuşulan Dorukhan ile ilgili konuştu: Oyuncumuzla büyük ölçüde anlaştık         
20:09
Son Dakika: İtalya'da günlük koronavirüs vefat sayısı 993 ile rekor kırdı Son Dakika: İtalya'da günlük koronavirüs vefat sayısı 993 ile rekor kırdı         
19:57
Andy-Ar'ın anketine göre, vatandaşların yüzde 51'i koronavirüs aşısına güvenmiyor Andy-Ar'ın anketine göre, vatandaşların yüzde 51'i koronavirüs aşısına güvenmiyor         
19:26
Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 5 doktor hayatını kaybetti Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 5 doktor hayatını kaybetti         
19:01
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti         
17:43
Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu         
17:25
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı         
15:27
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 21:01:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Kamyonette sıkışan sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei