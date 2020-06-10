Son dakika haberleri! Kars'ta KKKA şüphesiyle ölüm - Son Dakika

Buradaki müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırılan Fırat A, daha sonra ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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