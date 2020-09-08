Son dakika haberleri: Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi; sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Bozyiğit köyünde karantina uygulaması başlatıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:15 - Kaynak: AA
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