Kars'ta kuyuya düşen buzağı, iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika

Kars'ın Karadağ Mahallesi'nde yaşayan Fırat Çakas'a ait buzağı, mahalledeki bir kuyuya düştü.
Olayın hemen ardından Çakas'ın ihbarı ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarını başlattı. İş makinesi desteği ile gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Çakas'a ait olan buzağı kurtarıldı.
Buzağının kurtarılması ile büyük bir mutluluk yaşayan Çakas, iftaiye ekiplerine teşekkür etmeyi de unutmadı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:03 - Kaynak: AA
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