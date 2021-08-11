Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekipler ve vatandaşların çalışmasıyla söndürüldü.
İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Hamamlı köyü mevkisindeki ormanlık alanda, örtü yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeri sevk edildi.
Orman işletme personeli, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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