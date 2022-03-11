Son dakika haberleri! Kars'ta polis lise öğrencilerine bilgilendirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kars'ta polis lise öğrencilerine bilgilendirdi

11.03.2022 16:47
Son dakika haberleri! Kars'ta polis lise öğrencilerine bilgilendirdi

Son dakika haberler: Kars'ta polis lise öğrencilerini terör örgütleri hakkında bilgilendirdi.

Kars'ta polis lise öğrencilerini terör örgütleri hakkında bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri bin 542 lise öğrencisine bilgilendirme yaptı.

TEM ekipleri Sarıkamış'ta bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında; terör örgütlerinin propaganda ve eleman temin yöntemleri öğrencilere anlattı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda polis terör örgütlerinin bilinmeyen yönlerini anlatarak öğrencileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TEM ekiplerinin okullarda bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Son dakika haberleri! Kars'ta polis lise öğrencilerine bilgilendirdi
Son dakika haberleri! Kars'ta polis lise öğrencilerine bilgilendirdi

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TEM Otoyolu, Polis, Terör, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kars'ta polis lise öğrencilerine bilgilendirdi - Son Dakika


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