Son dakika haberleri... Kars'ta sele kapılan Meryem, toprağa verildi - Son Dakika

KARS'ta dere kenarında bulunan oğluna bakmak için giderken yağış nedeniyle oluşan taşkın sularına kapılarak, hayatını kaybeden iki çocuk annesi Meryem Nazik (30), toprağa verildi.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya köyünde dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Köyün yakınında bulunan derenin üst kısmında oynayan oğluna bakmak için giden Meryem Nazik, eve dönüşte dere kenarından aniden gelen sele kapıldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dere boyunca yapılan aramalar sonucunda, Meryem Nazik'in cansız bedeni köyün 25 kilometre uzağında Akkaç köyü yakınlarında bulundu. Sudan çıkartılan Nazik'in cansız bedeni otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bugün Meryem Nazik'in cenazesi hastane morgundan alınarak Merkez Camisi'ne götürüldü. Burada öğlen kılınan cenaze namazının ardından Nazik, yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.