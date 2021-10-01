Son dakika haber | Silahlı saldırıda öldürülen eski muhtarın katil zanlıları tutuklandı

Son dakika haberleri... Kars'ta Hasçiftlik köyünün eski muhtarı Remzi Mızrak'ı silahlı saldırı sonucu öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 kardeş tutuklandı.

Kars'ta Hasçiftlik köyünün eski muhtarı Remzi Mızrak'ı silahlı saldırı sonucu öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 kardeş tutuklandı. Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mızrak'ın katil zanlıları Hüseyin E. (32) ve Şükrü E'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli 2 kardeş, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Hasçiftlik köyü eski muhtarı Remzi Mızrak, 29 Eylül'de Yusufpaşa Mahallesi Halipaşa Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Zanlı kardeşler, Susuz ilçesi Gölbaşı köyü yakınlarında polis ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanmıştı.

Saldırı, Kars, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Silahlı saldırıda öldürülen eski muhtarın katil zanlıları tutuklandı - Son Dakika

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