Son dakika haberleri... Kars'ta tren raylarını çalan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kars'ın Akyaka ilçesinde tren raylarını çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.
TCDD görevlileri, Kars-Akyaka tren hattının kullanılmayan bölümündeki rayların parçalanarak çalındığını tespit ederek durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Hırsızların yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bu amaçla rayların çevresinde önlem aldı.
Bölgeye gelip rayları sökerek çalmak isteyen A.K, JASAT personelince suç üstü yakalandı.
Bu kişinin ifadesinden yola çıkarak genişletilen soruşturmada olaya karışan 3 kişi daha gözaltına alındı.
Zanlılardan ele geçirilen ve tren hattından çalındığı belirlenen raylar ise TCDD görevlilerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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