Son dakika haberleri... Kars'ta tren raylarını çalan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kars'ta tren raylarını çalan 4 kişi gözaltına alındı

25.04.2022 16:04
Son dakika haberleri... Kars'ta tren raylarını çalan 4 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars'ın Akyaka ilçesinde tren raylarını çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde tren raylarını çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

TCDD görevlileri, Kars-Akyaka tren hattının kullanılmayan bölümündeki rayların parçalanarak çalındığını tespit ederek durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bu amaçla rayların çevresinde önlem aldı.

Bölgeye gelip rayları sökerek çalmak isteyen A.K, JASAT personelince suç üstü yakalandı.

Bu kişinin ifadesinden yola çıkarak genişletilen soruşturmada olaya karışan 3 kişi daha gözaltına alındı.

Zanlılardan ele geçirilen ve tren hattından çalındığı belirlenen raylar ise TCDD görevlilerine teslim edildi.

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Jandarma, JASAT, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kars'ta tren raylarını çalan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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