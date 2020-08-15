Son dakika haberleri! Kars'ta yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kars'ta gittikleri piknik alanında serinlemek için suya giren iki çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Cumhuriyet köyü Kars Çayı mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yapan Ömercan D. (16) ile Ozan G. (14) serinlemek için girdikleri suda bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu fark eden gruptakiler, durumu AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çocukların bulunması için arama çalışması başlattı.

AFAD ekipleri çocukların suyun üstünde en son görüldüğü alanda botla arama yaparken, çalışmalara arama kurtarma köpeği "Eros" ile iz takip köpeği "Atak" da katılıyor.