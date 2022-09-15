Kaza akşam saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi 'nde meydana geldi. Adem Tekin idaresindeki 81 ABD 434 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip Özcan Arslan idaresindeki 81 AA 474 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada Adem Tekin ile otomobilde bulunan Hasan Tahsin Bektaş yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye ilk müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tekin ile Bektaş tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Adem Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika

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