Son dakika haberleri... Karşıyaka'da son imza Harun'dan

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi iç transferde fire vermek istemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, sözleşmesi biten Harun'la da anlaşmaya vardı. Daha önce Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Arif ve Hakan Kuş'la sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılılar, 24 yaşındaki ön liberoyla 2 yıllığına sözleşme yeniledi. Yeşil-kırmızılılarda 2015 yılında profesyonel olan Harun, şimdiye kadar 82 maçta forma giydi.

Kaf-Kaf, sözleşmesi biten diğer isimler Fatih, Anıl ve Mustafa Değirmenci'ye yaptığı tekliflere yanıt bekliyor. Geçen sezon grubunda Play-Off finali oynayıp 2. Lig hedefini seri penaltılarla ıskalayan Karşıyaka yeni sezon öncesi antrenmanların startını teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde verdi. Kaf-Kaf'ın 19 Eylül'de başlayacak lig öncesi kampa gitmeyip tesislerde çalışması bekleniyor.