Son dakika haberleri | Karşıyaka ilk maç kabusunu bitirmeye kararlı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Karşıyaka ilk maç kabusunu bitirmeye kararlı

Son dakika spor haberi... MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'taki yeni sezonun ilk haftasında pazar günü Isparta 32 Spor deplasmanına çıkacak Karşıyaka, ilk maç kabusunu yenmek istiyor.

Son dakika haberleri | Karşıyaka ilk maç kabusunu bitirmeye kararlı, System.String[]

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'taki yeni sezonun ilk haftasında pazar günü Isparta 32 Spor deplasmanına çıkacak Karşıyaka, ilk maç kabusunu yenmek istiyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, son 11 yılda sezonun ilk maçlarında yalnızca 1 kez güldü. Kaf-Kaf, 2009'dan beri süren bu periyotta yalnız 2016-17 sezonunun ilk haftasında Başkent Akademi'yi yine teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde deplasmanda 1-0 yendi. İzmir temsilcisi, 11 yıldır ilk haftalarda 1 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi aldı. TFF 1. Lig'deyken 2008-09 sezonunun açılış maçında Malatyaspor'u 1-0 yenen Karşıyaka, sonraki yıllarda kabustan uyanamadı.

Yeşil-kırmızılılar, 2009-10 sezonunun startında Adanaspor'a 1-0 yenilerek kötü seriye başladı. Sonraki sezon 2010-11'de Gaziantep FK'yle ilk hafta 1-1 berabere kalan Karşıyaka, ardından 2011-12 sezonunda yine Adanaspor'a ilk sınavda 2-0 mağlup oldu. 2012-13 sezonunun açılışında Manisapor'la oynanan maç 1-1, 2013-14 sezonunda Şanlıurfaspor deplasmanı 2-2, 2014-15 sezonunda Antalyaspor mücadelesi 1-1 sonuçlandı. 2015-16'ya Adana Demirspor önündeki 2-0'lık mağlubiyetle adım atıp ardından aynı sezon yıllardır yer aldığı 1. Lig'den düşen Kaf-Kaf, 2016-17'de ilk maçı kazandıktan sonra 2017-18'de 2. Lig'de Sakaryaspor'la ilk hafta 0-0, 2018-19'da 3. Lig'de Vanspor'la 0-0, geçen sezon da Tepecikspor'la 1-1 berabere kaldı.


Karşıyaka, Isparta, Pazar, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Karşıyaka ilk maç kabusunu bitirmeye kararlı - Son Dakika Spor

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