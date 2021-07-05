Son dakika haberleri! Karşıyaka'nın önceliği transfer ve stat

KARŞIYAKA'da 3.5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı, Emre Sarıgedik'le yarıştığı kongrede 415'e 72 gibi büyük oy farkıyla 3 yıllığına daha yeniden göreve seçilirken, yeni dönemde futbolda önceliği transfer yasağının kaldırılıp takımın 3'üncü Lig'den kurtulması ile yeni stadın yapılmasına verecek.

Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki kongrede üyelerden güvenoyu alan Büyükkarcı ve yönetimi, kongre öncesi başlayan 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırma görüşmelerini sürdürüyor. Alacağı kesinleşmiş 96 eski futbolcu, antrenör ve çalışanıyla tek dönemliğine muvafakatname alarak anlaşmaya çalışan Karşıyaka'da bu isimlerin yüzde 80'iyle el sıkışıldığı açıklanmıştı.