Son dakika haberleri... Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den Sivas Kongresi mesajı - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 101. yılı nedeniyle yazılı mesaj yayımladı.

Başkan Yüksel'in mesajı şöyle:

"Bundan 101 yıl önce, Sivas'ta, Türkiye'mizin bütün renkleri "bağımsızlık benim karakterimdir" vizyonunda birleşmişti. Bu sebeple Sivas Kongresi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yola çıkan kurtuluş mücadelesinin en önemli dayanaklarından biri haline gelecekti.

Zira mesele vatan olunca, işgale direnen atalarımız siyasi ayrılıklarını bir kenara bırakmış; bağımsız Türkiye mücadelesi başlamıştı. Vatanın bağımsızlığı için topyekün savaşıldı; hep beraber kazanıldı. Bir milletin kaderi, bir araya gelebilme iradesiyle değişti.

İşgal altındaki ve yokluklar içindeki ülkenin her bölgesinden temsilciler Atatürk'ün önderliğinde Sivas'ta bir araya gelerek zafere giden yolun ilkelerini belirlediler. Onun sözleriyle anlatmak gerekirse; Sivas'ta "Bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi." Türkiye'mizin en olumsuz şartlar altında dahi çıkış yolunu bulabildiğinin güzel örneği olan Sivas Kongresi, bir araya gelebildiğimizde yapabileceklerimizin sınırsız olduğunu gösteren bir mihenk taşıdır.

Bugün Türkiye'nin o masa etrafında toplanmasının 101. yılını karşılıyor olmanın kıvanç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Üstelik o günkü iradeye, bugün de ihtiyaç duyuyoruz: Türkiye'mizin kamplara ayrılmadan, siyasi tercihleri yüzünden birbirinden ayrışmadan, henüz kurtulamadığımız Koronavirüs salgınıyla mücadeleye devam etmesi gerekiyor. Dünyada maske takmanın bile bir siyasi kimliğe dönüştüğünü izlerken, 4 Eylül'de farklılıklarını bir kenara koyarak bir dava uğruna bir araya gelen atalarımızı hatırlamak zorundayız. O ruh bizi güçlü kılıyor.

Bu güzel toprakların üzerinde özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan, eşsiz zaferleri bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ahirete intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyor, şükranlarımı sunuyorum. 4 Eylül'ün birleştirici tarihi, karakterimizden hiçbir zaman eksik olmasın". - İSTANBUL